Viaggiava in furgone con 17 chili di droga con il volto del Padrino: arrestato 41enne a Palermo Un uomo di 41 anni è stato fermato dalla Guardia di Finanza di Palermo mentre trasportava 17 chili di cocaina impacchettati con la foto del protagonista de “Il Padrino”. Il carico di droga era stato nascosto in un doppiofondo del furgone sul quale il corriere viaggiava. Le indagini in corso stanno cercando di risalire al luogo di partenza del traffico illecito.

Si è arrestata la corsa a Palermo per P. C., 41enne marchigiano, a bordo di un furgone che trasportava 17 chili di cocaina avvolti all'interno di buste con l'immagine del Padrino. L'8 settembre, fermato dalla Guardia di Finanza, dopo un'attenta attività di perquisizione, gli agenti hanno trovato la droga nascosta in un doppiofondo del camion e lo hanno tratto in arresto.

Il corriere, originario di Jesi (Ancora), stava viaggiando sull'autostrada Palermo-Catania, quando è stato fermato per un controllo dalla polizia economica-finanziaria locale all'altezza dello svincolo autostradale di Buonfornello. Nel corso delle operazioni, il 41enne, visibilmente nervoso e agitato, ha attirato l'attenzione dei militari che hanno proseguito con una più accurata perquisizione del furgone.

Grazie al supporto dei cani antidroga del gruppo pronto impiego di Palermo, Nilo e Ethoo, sono usciti allo scoperto ben 15 involucri avvolti in alcune buste di cellophane, con un originale marchio distintivo. La droga, infatti, era stata impacchettata con le foto che ritraevano il protagonista del celebre film "Il Padrino".

Secondo alcune valutazioni, il carico, qualora immesso sul mercato, avrebbe registrato un fatturato di oltre 1,4 milioni di euro. Intanto, chi sta svolgendo le indagini, sta cercando di risalire al luogo da dove sarebbe partito il traffico di droga.

L'11 settembre, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il corriere marchigiano è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale siciliana “Antonio. Lorusso – Pagliarelli.

L'episodio avvenuto a Palermo, ricorda un altro caso di sequestro che risale al 2018: a Roma, un 76enne fu sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Tor Vergata, con 15 dosi di cocaina e un panetto di quasi 400 grammi avvolto in una carta con su stampato l'immagine di Marlon Brando nel già citato film di Francis Ford Coppola.