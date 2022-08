Viaggia da Sardegna a Roma per curarsi e scopre di aver vinto 100mila euro a lotteria degli scontrini Una donna residente in Sardegna ha scoperto di aver vinto 100mila euro alla lotteria degli scontrini. La donna ha ricevuto la notizia mentre tornava da Roma, dove si reca spesso per cure specifiche.

A cura di Gabriella Mazzeo

Viaggia spesso dalla Sardegna verso Roma per sottoporsi a delle cure mediche e, durante uno dei suoi viaggi, ha scoperto di aver vinto 100mila euro alla lotteria degli scontrini.

La fortuna ha baciato una donna sarda che proprio di ritorno da Roma ha deciso di fermarsi all'Ufficio dei Monopoli per verificare il contenuto di una comunicazione che aveva ricevuto nei giorni scorsi.

Lì le è stato annunciato che aveva vinto il premio mensile di 100mila euro. La donna, che stentava a crederci, riceverà la somma di denaro sul suo conto corrente entro novanta giorni.

Secondo quanto reso noto, la vincitrice avrebbe sgranato gli occhi davanti al funzionario che le ha dato la lieta notizia.

Sfinita dai viaggi per motivi di salute, ha pensato che si trattasse di un disguido. Il dipendente dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha impiegato diverso tempo per spiegare alla donna che non vi era stato alcun errore e che proprio lei avrebbe ricevuto la somma di 100mila euro direttamente sul suo conto corrente entro novanta giorni dall'attivazione delle procedure necessarie.

La vincitrice ha comunque voluto ricevere conferma più volte da tutto il personale prima di credere finalmente all'improvviso colpo di fortuna.

Il funzionario ha quindi dato il via alle operazioni burocratiche per il versamento della vincita sul conto corrente davanti alle lacrime di gioia della donna, pronta a tornare in Sardegna in treno subito dopo aver ricevuto la comunicazione.

Secondo quanto reso noto dalla stampa locale, la vincitrice intende utilizzare la somma di denaro per curare al meglio la patologia che di recente l'ha costretta a lasciare frequentemente la sua isola per raggiungere la Capitale.

La donna impiegherà i 100mila euro in cure sperimentali in cliniche altamente specializzate del nostro Paese.