È stato probabilmente un bullone, staccatosi dalla sede della monorotaia, a causare il ribaltamento del trenino all'interno del parco Canevaworld di Lazise, in provincia di Verona, che ieri ha provocato il ferimento di 7 persone, tra cui 3 bambini. Continuano a pieno le ritmo le indagini sull'incidente verificatosi nel pomeriggio di domenica 25 agosto, poco dopo le 17, a Movieland, area a tema cinema del luna park, dove due vagoni dell'attrazione "Back to the Backstage" si sono staccati dalla monorotaia precipitando al suolo e facendo un volo di circa 2 metri. È probabile, come riporta la stampa locale, che il pubblico ministero decida di aprire un fascicolo contro ignoti per accertare eventuali responsabilità mentre si dovrà valutare anche lo stato di manutenzione della giostra che è stata posta sotto sequestro dai militari dell'Arma. Tra i feriti ci sono turisti provenienti da Desenzano del Garda, Cremona e Montichiari: portati in ospedale, quattro a quello di Peschiera del Garda e gli altri tre all'ospedale di Borgo Trento a Verona, non sarebbero in gravi condizioni.

Per altro, poco prima di quella che sarebbe potuto diventare una vera e propria tragedia, si era verificato sempre nel parco divertimenti del veronese un altro incidente di minor entità, sull'attrazione Kitt Superjet: una delle barche ha imbarcato troppa acqua e si è inabissata intorno alle 12, facendo finire nella piscina alcuni passeggeri, tutti muniti di giubbotto di salvataggio, che sono stati costretti a raggiungere a nuoto il bordo della vasca. Nessuno di loro è rimasto ferito. Ma è stato poco le 17 di ieri che nel parco è scoppiato il caos. Come hanno raccontato alcuni testimoni a L'Arena, ci sono state "urla di panico, subito pensavamo a uno scherzo, poi abbiamo visto il trambusto della gente che accorreva verso i vagoni della monorotaia. Abbiamo vissuto una cosa surreale, di quelle che si vedono nei film e che non pensi ti possa capitare. In mezzo a tutto questo caos c’era una mamma era in preda al panico perché non trovava più sua figlia".