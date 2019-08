Sette persone sono rimaste ferite in seguito al ribaltamento di un trenino monorotaia all'interno di Movieland, area a tema dedicata al cinema nel parco divertimenti di Canevaworld, a Lazise, in provincia di Verona. Le cause dell'incidente sono ancora in via di definizione.

In soccorso dei feriti sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elicottero di Verona Emergenza e tre ambulanze. Tre feriti sono stati trasportati a Verona, al Polo Confortini di Borgo Trento, altri quattro all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda. Nessuna delle sette persone rimaste coinvolte nell'incidente sarebbe comunque in gravi condizioni, secondo le prime informazioni provenienti dai soccorritori. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. La monorotaia consente ai visitatori di attraversare il parco osservandolo dall'alto.

Che cos'è il parco divertimenti Canevaworld

La struttura di Canevaworld è nata negli anni sessanta, con l'apertura di una sala da ballo e la costruzione di impianti sportivi. Nella prima metà degli anni ottanta, iniziò però a evolvere nella forma di un vero parco divertimento. A seguito dell'introduzione dell'acquascivolo infatti, viene aperta al pubblico una struttura che presenta una serie di piscine nelle quali confluiscono percorsi di acquascivoli di forma diversa, e più volte ammodernate. Nel 2002 venne realizzato, in un'area adiacente, il "MisterMovie Studios" rinominato più volte, da "Movie Studios" a "Movieland Studios", ora "Movieland Park", parco divertimenti dedicato alle grandi produzioni cinematografiche di Hollywood, ispirato a corrispondenti strutture statunitensi. In particolare il Movieland Park propone alcune attrazioni e spettacoli, che citano scene di famosi film durante delle riprese immaginarie. Il parco si estende su una superficie di 47.000 metri quadrati (+37.000 metri quadri dell'area tematica Pangea, per un totale di 84.000 mq).