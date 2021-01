Un incidente mortale avvenuto alle 11 di questa mattina, nel comune di Buttapietra (Vetrona). In un magnimificio, un operaio stava compiendo le operazioni di pulizia su un silos come ogni giorno, ma è precipitato, morendo purtroppo sul colpo. L'uomo aveva 61 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato la salma. Il 61enne era salito sul silos per le operazioni di pulizia di routine quando è rimasto incastrato a nel macchinario per la manutenzione che lo aveva afferrato. A quel punto, l'operaio è scivolato ed è caduto nel silos. Ha riportato ferite gravissime in seguito alla caduta e nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari, per il 61enne non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche gli ispettori del lavoro dello Spisal, per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e verificare le condizioni di lavoro dell'operaio deceduto.

Incidenti sul lavoro

Simile al grave incidente sul lavoro avvenuto a Milano nella mattinata di venerdì 18 dicembre. Tre persone sono rimaste ferite mentre lavoravano all'interno di un cantiere in via Cola Montano, zona Isola. Le persone coinvolte sarebbero 3 operai di 25, 38 e 56 anni. Si trovavano nell'area del cantiere quando un cassone autoribaltante attaccato a una gru si sarebbe staccato da un'altezza di 15 metri. La struttura è precipitata sui tre operai e li ha feriti. I due operai più giovani sono rimasti feriti più gravemente, mentre il terzo sarebbe stato colpito solo di rimbalzo e avrebbe riportato traumi più lievi. I sanitari lo hanno quindi trasportato in codice giallo all'ospedale Humanitas di Rozzano. I due operai più giovani sono invece stati soccorsi in codice rosso da due ambulanze. I due erano coscienti al momento dell'arrivo dei soccorritori e hanno riportato traumi seri che però non hanno messo a repentaglio la loro vita.