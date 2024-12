video suggerito

Vento forte ferma impianti, 150 persone bloccate sulle Alpi: complesso intervento del Soccorso Alpino Circa 150 persone sono rimaste bloccate a monte degli impianti sciistici ad Alagna Valsesia, sulle Alpi piemontesi. L'allarme è partito nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 dicembre, quando un fortissimo vento si è alzato in zona bloccando e impedendo il funzionamento degli impianti di risalita e discesa a fune. Il complesso intervento si è concluso nella prima serata nel migliore dei modi.

A cura di Antonio Palma

Complesso intervento di recupero da parte degli uomini del Soccorso Alpino oggi sulle Alpi piemontesi dove circa 150 persone sono rimaste bloccate a monte degli impianti sciistici a causa dello stop forzato degli impianti di risalita causato dal maltempo in zona. Le operazioni di soccorso in quota sulle montagne nel territorio di Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli, dove sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del soccorso alpino della Guardia di Finanza.

L'allarme è partito nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 dicembre, quando un fortissimo vento si è alzato in zona bloccando e impedendo il funzionamento degli impianti di risalita e discesa a fune per sciatori ed escursionisti. In quota sono rimaste così bloccate circa 150 persone. Il nutrito gruppo di persone si trovava presso la stazione del Passo dei Salati quando la società che gestisce le piste ha dovuto chiudere tutto.

Vista l'impossibilità di far ripartire gli impianti, la stessa società ha deciso così il trasporto a valle dei presenti con altri mezzi, in particolare utilizzando i mezzi battipiste. A questo punto però è sorto un nuovo problema che ha bloccato di nuovo le operazioni di recupero. Tra le località di Pianalunga e Alagna, infatti, la neve era poca e non sufficiente per il trasporto con i gatti della neve. Contemporaneamente la presenza di ghiaccio sulle strade di servizio ha impedito l'accesso con i mezzi su ruote.

A questo punto l'intervento del Soccorso Alpino piemontese delle Fiamme Gialle per l'evacuazione a piedi delle persone fino al punto in cui potevano essere caricate sui fuoristrada in direzione del fondovalle. Le operazioni ad Alagna Valsesia si sono concluse nella prima serata, intorno alle 19, e nel migliore dei modi con tutte le oltre 150 persone bloccate ricondotte a valle in sicurezza. "Comunque non si sono registrate situazioni critiche, tutte le persone bloccate sono in buona salute e serene, nonostante il disagio, per cui si è proceduto con le operazioni via terra in un clima di ottima collaborazione tra soccorritori, personale della società degli impianti e gli utenti" assicurano dal soccorso alpino.