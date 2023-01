Ventimiglia, il compagno della nonna di Ryan nega di aver confessato: “Io non ho picchiato il bimbo” “Sono innocente. Al bambino non ho fatto male e basta”. Così il compagno della nonna di Ryan, il bimbo di 6 anni di Ventimiglia ricoverato con lesioni gravissime. L’uomo ha negato di aver confessato l’aggressione.

A cura di Susanna Picone

Nega adesso di aver picchiato il nipotino della sua compagna, dice di non aver manco dato neppure uno schiaffo a quel bambino – il piccolo Ryan di 6 anni finito in ospedale il 19 dicembre scorso – secondo gli investigatori in seguito alle botte ricevute proprio dall’uomo a Ventimiglia.

"Vi dico solo una cosa, che sono innocente e basta. Solo quello. Al bambino io non ho fatto male e basta", così davanti alle telecamere de La Vita in Diretta il compagno 75enne della nonna del piccolo Ryan, il bimbo finito in ospedale a Genova con lesioni gravissime. L'uomo è indagato per lesioni gravissime, reato contestato anche alla nonna, in concorso.

"Io l’ho picchiato? – dice l'uomo – ma quando mai ho picchiato questo bambino io, mai, mai ci ho dato uno schiaffo a questo bambino, mai". L’uomo ha insomma smentito di aver confessato di aver picchiato il bambino colpendolo anche con un bastone: "Non lo so, io ero qui chiuso in casa, chiuso in questa stanza, perché stavo facendo dei lavori dietro alla porta, e l'abbiamo chiamato per fargli da mangiare", ha raccontato.

"Il bambino era qui nel letto, io ero chiuso lì e il bambino era lì nel letto e la nonna gli ha detto ‘amore vieni a mangiare' e visto che non ci rispondeva è andata a chiamarlo e non l’abbiamo più visto, non sappiamo altro di cosa è successo di sotto, non so altro. So solo quello io, basta, quello che posso dire è solo questo".

Alla domanda su come, secondo lui, sarebbe quindi uscita la notizia di una sua confessione, l'uomo ha replicato: "Io ho detto quello che sapevo e basta, ho ripetuto quello che mi era successo e basta".

Il compagno della nonna di Ryan ha risposto anche a una domanda sul bastone che secondo quanto era trapelato avrebbe usato per picchiarlo: "Mi è caduta questa tenda qui e basta, non l’ho picchiato, mi è caduta mentre la mettevo a posto. Io non l’ho picchiato, mi è caduta e io ho detto magari il bambino ha pensato che l’ho picchiato e basta. Io ho picchiato con la tenda il bambino? Non l’ho mai toccato questo bambino, l’ho cresciuto io, come faccio a fare del male a questa creatura? Mi dica lei come faccio a fare del male a questa creatura. Non ho mai fatto del male a questo bambino, mai. Questo bambino era la mia vita e tutti lo sanno".

Quindi è stata la nonna? "Non credo, non lo so, non credo che è stata lei, no. Lo escluderei”, ha risposto ancora.