Venezia, turisti vogliono fare la foto e fanno ribaltare la gondola: finiscono tutti in acqua Paura a Venezia dove una gondola si è rovesciata e le persone a bordo sono finite nel canale. È accaduto proprio in centro storico, in sestiere di San Marco a due passi dal teatro La Fenice domenica 3 dicembre.

Grande paura a Venezia, dove una gondola si è rovescia in un canale coi turisti terrorizzati che sono finiti in acqua. L'incidente nella mattinata di oggi, domenica 3 dicembre, in rio de la Verona, in sestiere di San Marco a due passi dal teatro La Fenice, è avvenuto, pare, a causa di una fotografia che pretendevano di fare, ignorando le regole della distribuzione dei carichi.

Secondo le prime ricostruzioni, i turisti di origine orientale non avrebbero assecondato la manovra del gondoliere e per scattare una fotografia non solo sono finiti in acqua, ma hanno anche fatto rovesciare l'imbarcazione.

Il video dell'incidente è stato diffuso su Facebook dalla pagina ‘Venezia non è Disneyland' e ha finito per fare il giro dei social.

La gondola stava per passare sotto un ponte con una manovra usuale che prevede il massimo bilanciamento dei pesi a bordo. Ma alcuni turisti si sono spostati nonostante il gondoliere urlasse loro di non farlo e di stare fermi perché ogni movimento era pericoloso. Così il peso è finito su un solo lato e ha finito per sbilanciare irrimediabilmente la gondola che si è rovesciata.

Il gondoliere, anche lui finito in acqua, è intervenuto subito: prima è riuscito a prendere uno dei turisti portandolo a riva. Poi si è tuffato e ha recuperato gli altri. Nulla di tragico comunque, vista la bassa profondità dell'acqua. La paura chiaramente è stata tanta paura e soprattutto il freddo di un bagno nel mese di dicembre.

Il fatto ripreso da passanti e residenti è inevitabilmente finito su Facebook e altri social network raccogliendo commenti e like.