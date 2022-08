Venezia, ex guardia giurata tenta di uccidere l’ex con una balestra poi si suicida: la donna è grave Michele B., ex guardia giurata, ha tentato di uccidere l’ex moglie colpendola con una balestra mentre era nella sua auto. Credendola morta, l’uomo si è suicidato in garage.

A cura di Davide Falcioni

Ancora un tentato femminicidio in Italia, questa volta a Torre di Mosto, in provincia di Venezia. Un uomo di 56 anni, ex guardia giurata, ha cercato di uccidere la sua ex moglie di 50 anni utilizzando una balestra, poi si è tolto la vita nel garage della propria casa. La donna versa ora in gravi condizioni con profonde ferite alle gambe e all'addome.

L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 agosto, in via Roma, nel centro del paese. Stando a una prima ricostruzione l'uomo, Michele B., di origini pugliesi come la vittima, ha tentato di assassinare la donna colpendola con una balestra regolarmente detenuta mentre si trovava all'interno della sua automobile.

Convinto di averla uccisa, il 56enne si sarebbe diretto quindi verso casa, e avrebbe usato la stessa arma da lancio per suicidarsi. La donna, soccorsa dal Suem, versa in condizioni gravi: i medici non si sbilanciano ancora sulla prognosi.

Sulla vicenda indagano i carabinieri; al momento è ancora ignoto il movente del folle gesto. A dare l'allarme, chiamando le forze dell'ordine, sarebbero stati alcuni conoscenti che erano andati a trovare la coppia che non rispondeva al telefono.

La vittima sarebbe stata colpita a bordo della sua automobile mentre stava per arrivare a casa – dove i due non convivevano più da svariati mesi – e poi l'uomo si sarebbe rifugiato in garage per suicidarsi. La coppia lascia due figli, di 26 e 29 anni.