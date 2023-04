Venezia, autobus di linea in fiamme sul ponte della Libertà: traffico paralizzato Un autobus di linea ha preso fuoco sul ponte della Libertà, direzione Venezia. Traffico in tilt. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un pullman di linea ha preso fuoco mentre stava percorrendo il ponte translagunare tra Venezia e Mestre. Il tratto stradale è attualmente bloccato e non vi sono state conseguenze per i passeggeri, che sono riusciti a mettersi in salvo scendendo a terra. Stando a quanto ricostruito, l'autobus si trovava circa a metà del tratto sulla laguna quando il motore ha preso fuoco. La parte posteriore del veicolo ha preso fuoco. Le colonne di fumo sono visibili da Venezia. Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco.

Impossibile percorrere il ponte per traffico da e per Venezia: la coda arriva da San Giuliano fino a metà ponte, dove si trova l'autobus. Non sono stati fortunatamente registrati feriti o danni ad altre vetture. Anche l'autista del pullman è riuscito a mettersi in salvo, abbandonando il mezzo pochi istanti dopo l'inizio dell'incendio.

Paura anche per le auto che hanno dovuto percorrere il tratto di strada accanto al bus in fiamme poco prima che il traffico venisse bloccato in attesa di ripristinare la normale circolazione. I fatti si sono verificati intorno alle 14.30 di oggi, venerdì 21 aprile. La vettura era partita alle 13.15 da Treviso e aveva effettuato una sosta a Mestre. Dopo aver fatto scendere alcuni passeggeri, l'autista è ripartito verso Venezia. Quando si è reso conto del fumo proveniente dalla parte posteriore dell'autobus, l'uomo ha fatto evacuare le persone a bordo in strada e si è messo in salvo. In pochi istanti le fiamme hanno avvolto il bus.