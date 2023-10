Venerdì inizia il Festival del Digitale Popolare a Torino, tre giorni di incontri sull’innovazione

Dal 6 all’8 ottobre ci sarà a Torino il Festival del Digitale Popolare, tre giorni di incontri con oltre 100 ospiti per parlare dell’impatto della tecnologia sulla nostra società.

Venerdì 6 ottobre inizia a Torino la seconda edizione del Festival del Digitale Popolare, la rassegna organizzata dalla Fondazione Italia Digitale con il patrocinio della Città di Torino e di cui Fanpage.it è media partner. Quest'anno il tema "Futura, a misura d'umanità" sarà il leit motiv degli eventi legati alla kermesse: tre giorni di incontri, dibattiti, workshop e spettacoli per celebrare i nuovi linguaggi digitali come forma di cultura popolare.

Parteciperanno oltre 100 speaker che racconteranno l’impatto dell’innovazione digitale sulle persone e la società, riempendo alcuni dei luoghi d'arte più famosi della città: il Museo Egizio, il Polo del ‘900, le Gallerie d’Italia e l'Off Topic. A prendere la parola dal palco saranno politici, personaggi dello spettacolo, divulgatori, atleti e così via. Tra questi ci saranno: la comica Michela Giraud, il professor Vincenzo Schettini de "La Fisica che ci piace", gli artisti Levante, Coma_Cose e Rosa Chemical, i ministri Paolo Zangrillo e Gilberto Pichetto Fratin, il commissario europeo Paolo Gentiloni, gli sportivi Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini, Federica Cesarini e Filippo Tortu.

Il programma del festival – consultabile per intero sul sito ufficiale – è molto ricco e basterà accreditarsi gratuitamente per poter partecipare agli eventi. Venerdì sarà il giorno dell'anteprima, con il primo incontro che si svolgerà all'Off Topic alle 18.45 e che vedrà confrontarsi la cantante Levante e il poeta e scrittore Guido Catalano. Nei giorni successivi ci sarà anche la presentazione ufficiale della nuova testata online digitalepopolare.it edita da Fondazione Italia Digitale e che sarà diretta da Christian Tosolin.

Durante il festival si parlerà di ChatGPT, Metaverso, Pubblica amministrazione, formazione, intrattenimento, sport, cucina e molto altro per capire qual è l’impatto del digitale sulle nostre vite. Ecco le parole di Francesco Nicodemo, direttore editoriale della Fondazione Italia Digitale, a Fanpage.it:

La seconda edizione del Festival è più grande, più accurata e più partecipata di ospiti. Torino, ancora una volta, si dimostra la città perfetta dove sperimentare nuovi format culturali e innovativi. Digitali e popolari, proprio letteralmente, accessibili a tutti e comprensibili anche in chiave pop. Il tema di quest'anno è l'uomo (e la donna) al centro della trasformazione digitale. Tutti i grandi cambiamenti futuri, intelligenza artificiale in primis, devono essere umano-centrici, devono essere contemplati in una prospettiva neoumanista. Appunto che riguardi la futura umanità.