Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi nello stabilimento della Kerakoll a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. Il rogo ha sviluppato un'alta colonna di fumo sopra il complesso industriale dell'azienda sassolese impegnata nel campo delle colle, visibile anche a chilometri di distanza. L'allarme alla Kerakoll di via dell'Angelo è stato lanciato dalla stessa direzione dell'azienda verso le 13,30 di venerdì 25 giugno. Sul posto quindi sono confluite diverse squadre di vigili del fuoco che stanno ancora operando per spegnere le fiamme. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe scoppiato nell'area esterna del complesso industriale, le fiamme avrebbero avvolto alcuni oggetti depositati all'esterno degli impianti di produzione, nell'area di carico e scarico merci.

L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato provvidenziale: i pompieri infatti si sono concentrati subito nel circoscrivere le fiamme e nell'evitare che si potessero propagare al resto della struttura. Nel frattempo gli operai e i dipendenti al lavoro sono stai tutti evacuati seguendo il protocollo di emergenza. La fiamme alte hanno provocato una densa nube di fumo nero e acre che poi si è disperso nelle zone limitrofe. Anche per questo il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro; ha chiesto alla popolazione più vicina allo stabilimento di evitare di uscire e di chiudere le finestre.

Secondo lo stesso primo cittadino, l'incendio pare si sia originato da una catasta di pallet all'esterno dell'impianto anche se le fiamme avrebbero poi coinvolto altre strutture della fabbrica. "Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro allo stabilimento della Kerakoll. L'incendio pare sia legato a una catasta di pallet all'esterno, non al ciclo produttivo: vale comunque la pena adottare ogni precauzione e, soprattutto nelle aree più vicine, chiudere le finestre" ha dichiarato il Sindaco. Sul posto anche i tecnici di Arpae per le verifiche ambientali del caso.