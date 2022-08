Vanno in ferie e lasciano il figlioletto alla nonna: lei lo dimentica in auto per giocare a bingo Una nonna ha abbandonato il nipotino di 8 anni in auto per ore per andare a giocare a bingo. Il piccolo è stato soccorso dagli addetti alla sicurezza della struttura e dai carabinieri di Treviso.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha abbandonato il nipotino di 8 anni in auto per andare a giocare a bingo. La nonna ha dimenticato il minore in macchina per ore, presa dalla sua dipendenza dal gioco d'azzardo.

Il bimbo è stato fortunatamente soccorso dagli addetti alla sicurezza e dai carabinieri di Treviso. I fatti si sono verificati qualche sera fa nei pressi di una sala bingo della zona.

I genitori del piccolo avevano lasciato il minore di 8 anni alla nonna poco prima di partire per le vacanze. La donna, che ha assicurato ai familiari che il bimbo sarebbe stato in buone mani, non ha voluto rinunciare all'appuntamento con la sala bingo.

Ha quindi deciso di portare con sé il nipotino e di lasciarlo in auto.

"Solo per pochi minuti" ha assicurato poco prima di congedarsi.

Quando ha chiuso definitivamente lo sportello della vettura erano le 21.30, ma il ragazzino ha dovuto attendere sul sedile del passeggero per almeno un'ora prima che qualcuno intervenisse.

Gli addetti alla sicurezza sono entrati nella sala bingo e hanno lanciato un appello, spiegando che il bimbo era chiuso in auto.

Nessuno però si è alzato dal suo posto: la nonna ha continuato a giocare senza quasi accorgersi di quanto detto dagli agenti.

Dopo diversi minuti di rinnovati appelli, lo staff ha chiamato il 112.

Sul posto si è presentata una pattuglia dell'Arma che ha iniziato a fare domande ai presenti. Solo alla vista degli uomini in divisa, la donna si è alzata dalla sua postazione e ha raggiunto l'auto con a bordo il nipotino.

Il bimbo era fortunatamente in buone condizioni di salute. Il piccolo era assonnato e sorpreso di trovarsi davanti tutte quelle persone.

I carabinieri hanno informato l'autorità giudiziaria che valuterà se procedere per il reato di abbandono di minore.

Le autorità informeranno anche i genitori del bambino, per ora ignari dell'accaduto.