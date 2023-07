Valle d’Aosta, incendio si propaga dal bosco di Aymavilles alle frazioni vicine: evacuate zone abitate Un incendio boschivo ad Aymavilles, in Valle d’Aosta, ha richiesto l’evacuazione di alcune frazioni abitate nelle vicinanze. Ad alimentare il fuoco, il forte vento e le alte temperature.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un incendio boschivo è divampato nel comune di Aymavilles nel pomeriggio, in località Poyaz, in Valle d'Aosta. Il vento ha alimentato il rogo, spingendolo dai boschi verso alle frazioni vicine. A scopo precauzionale, è stata evacuata la zona di La Camagne e il comune di Aymavilles. La popolazione è stata invitata a restare in casa chiudendo le finestre per evitare di respirare il fumo del rogo. Le operazioni di spegnimento risultano difficili e sarebbero ancora in corso. Temporaneamente interrotta la circolazione lungo la strada regionale 47 per Cogne. Per lo stesso motivo è stata sospesa l'erogazione di energia elettrica a Cogne e in due frazioni di Aymavilles, Pont d'Ael e Ozein.

Il propagarsi dell'incendio boschivo ha inoltre richiesto l'evacuazione precauzionale di Aymavilles, La Camagne e di Champleval-Dessous. Sono al lavoro tre elicotteri per lo spegnimento ed è in arrivo anche un Canadair da Genova. "Probabilmente si deciderà presto di evacuare anche altri villaggi se non si riuscirà a circoscrivere le fiamme", ha riferito il comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, Salvatore Coriale.

Attualmente sconosciute le cause del rogo, ma si ritiene che possa essere divampato dopo l'incendio di alcune sterpaglie avvenuto nei boschi. A complicare la situazione e rendere incontrollabile il fuoco, le temperature elevate e le forti raffiche di vento che hanno permesso all'incendio di alimentarsi. Nonostante l'impegno di diversi elicotteri e del Canadair arrivato da Genova, controllare l'incendio e spegnere il fuoco risulta ancora particolarmente difficile. I vigili del fuoco si stanno occupando anche dell'assistenza alle persone residenti delle zone interessate dall'incendio. Tutti sono stati invitati a restare in casa con le finestre chiuse e in alcuni casi ad evacuare così come da disposizione della Protezione Civile.