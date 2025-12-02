Attualità
Vaga in strada in pigiama e ciabatte, 60enne travolta e uccisa da un’auto a Reggio Calabria

Una donna di 60 anni è stata travolta e uccisa da un’auto mentre vagava a piedi e in pigiama sulla strada a scorrimento veloce della periferia nord di Reggio Calabria. Si indaga sulla sua identità.
A cura di Gabriella Mazzeo
Immagine di repertorio
È stata travolta da un'auto mentre vagava in strada in pigiama a Gallico, periferia nord di Reggio Calabria. La vittima non aveva con sé i documenti e indosso aveva soltanto pigiama e felpa. La vittima avrebbe avuto circa 60 anni e sono in corso le indagini per risalire alla sua identità, oltre che per accertare la dinamica dell'incidente stradale.

Delle sue generalità non si sa nulla, ma quel che è certo è che al momento del fatto stava vagando a piedi sulla strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie. Il conducente della vettura che ha travolto la 60enne si è subito fermato, chiamando il 118 e allertando i soccorsi nel tentativo estremo di salvarle la vita. La 60enne però era già deceduta all'arrivo dei sanitari e i medici non hanno potuto fare altro che attestare la sua morte.

La 60enne sarebbe stata travolta mentre camminava ai margini della carreggiata con indosso solo il pigiama, le ciabatte e una felpa nera. Gli accertamenti, stando a quanto riferito a Fanpage.it da fonti informate, si basano principalmente su persone scomparse. Per il momento però non sono ancora stati trovati riscontri, nel frattempo si continua a indagare sulla dinamica dei fatti.

