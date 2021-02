Lo scorso 27 dicembre è iniziata la campagna di vaccinazione anti Covid-19 in Toscana. Al momento nella regione è in corso la somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna al personale sanitario, mentre sono aperte dal 9 febbraio le prenotazioni per personale scolastico e forze dell'ordine di età compresa tra i 18 e i 55 anni, a cui sarà somministrato il siero di AstraZeneca. A partire da metà febbraio gli anziani over 80 saranno contattati personalmente dai medici di base per ricevere la prima dose del siero. Si avvia verso la conclusione la vaccinazione degli ospiti all'interno delle Rsa toscane. Cambiano i gruppi prioritari per la Fase 2 della campagna di vaccinazione in Italia: saranno vaccinate per prime le persone "estremamente vulnerabili" per particolari patologie senza differenze di età, seguite dai soggetti tra i 75 e i 79 anni, tra i 70 e 74 anni, a seguire le persone dai 16 ai 69 anni con particolare rischio clinico, infine le persone tra 55 e 69 anni e tra i 18 e i 54 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico. Ecco tutte le informazioni sulla campagna di vaccinazione anti Covid-19 nella Regione Toscana.

Calendario vaccino Covid-19 in Toscana: gruppi prioritari e fasce d'età

Alla luce degli aggiornamenti del piano vaccinale da parte del Ministero della Salute, anche in Toscana la Fase 2 della campagna vaccinale prevede che la somministrazione sia destinata innanzitutto a sei gruppi prioritari:

I soggetti estremamente vulnerabili per particolari patologie senza differenza d'età (vaccino Pfizer/Moderna) Le persone tra 75 e 79 anni (vaccino Pfizer/Moderna) Le persone tra 70 e 74 anni (vaccino Pfizer/Moderna) Le persone dai 16 ai 69 anni con particolare rischio clinico (vaccino Pfizer/Moderna) Le persone tra i 55 e i 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico (vaccino Pfizer/Moderna) Le persone tra i 18 e i 54 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico (vaccino AstraZeneca)

Prenotazione vaccino Covid Toscana: chi può farla e come

Il piano di vaccinazione anti Covid in Italia

L'obiettivo dichiarato dal governo è quello di vaccinare l'80 per cento della popolazione entro l'estate. Ciò, ovviamente, è legato all'approvvigionamento delle dosi di vaccino. Dopo il 9 febbraio e con l'arrivo delle dosi del siero AstraZeneca le categorie prioritarie per accedere al vaccino anti-Covid in fase 2 sono cambiate.

Le informazioni sui vaccini anti Covid: caratteristiche ed effetti collaterali

Per il momento l'Ema ha approvato il vaccino Pfizer-Biontech, il vaccino Moderna e il siero Astrazeneca-Oxford.