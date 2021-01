Calendario vaccinazioni anti-Covid in Italia: le date dalla Fase 1 alla Fase 4

Con il V-Day dello scorso 27 dicembre è iniziata la campagna vaccinale contro il Covid 19 in Italia. Il Ministero della Salute ha elaborato un piano strategico suddiviso in 4 fasi che prevede la vaccinazione della popolazione in base a specifici fattori di rischio. Durante la prima fase, già iniziata, saranno vaccinati il personale medico, anziani e dipendenti delle Rsa e gli over 80. Ecco, nel dettaglio, il calendario e le diverse fasi della campagna nazionale di vaccinazione, con le informazioni su chi lo ha avuto per primo e chi per ultimo.