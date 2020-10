Il Vaccino covid sviluppato da Moderna in Usa ha ricevuto l'idoneità alla registrazione da parte dell’Agenzia Europea dei medicinali (Ema). A renderlo noto è stata la stessa società farmaceutica in un nota in cui precisa di aver ricevuto la conferma scritta da parte dell'Ema che il suo vaccino mRNA-1273 ora nella fase di test è idoneo per la presentazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione Europea. Per il vaccino covid di Moderna si apre così la cosiddetta fase di “rolling submission", la revisione continua, cioè la possibilità di presentare la documentazione del vaccino ancor prima che la sperimentazione sia conclusa, fornendo solo i dati dei risultati preliminari come già sta accadendo con i vaccini di Oxford/Astrazeneca e di Biontech/Pfizer.

Ovviamente la documentazione alla fine dovrà essere completa di tutti i passaggi previsti dall'Ema per il via libera finale al commercio e distribuzione ma con questo meccanismo si velocizzerà la procedura anche di diversi mesi, come hanno spiegato dalla stessa Agenzia Europea dei medicinali. Per il momento, in questa prima fase, gli esperti Ema valuteranno i risultati emersi dagli studi preclinici e clinici, incluso lo studio di fase 1 su mRNA-1273, condotto su adulti sani di età compresa tra i 18 e i 55 anni e già pubblicati sulle pagine della rivista specializzata New England Journal of Medicine.

La richiesta Moderna conferma l’impegno dell'aziendaa a rendere disponibile il suo vaccino anche in Europa, dove il gruppo farmaceutico sta lavorando con il gruppo elvetico Lonza e lo spagnola Rovi, per la produzione e l’infialamento. “Siamo impegnati a sviluppare un vaccino sicuro ed efficace seguendo le indicazioni delle agenzie di regolamentazione e proseguiremo il nostro dialogo continuo con l’Ema. Moderna sta aumentando la sua capacità produttiva globale per essere in grado di erogare circa 500 milioni di dosi all’anno e possibilmente, a partire dal 2021, fino a 1 miliardo di dosi all’anno” ha dichiarato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna . Al momento il vaccino covid sviluppato da Moderna è in fase tre di test cioè quello che prevede i maggior numero di partecipanti. l'antidoto è testato su un campione di 28.618 partecipanti. Il meccanismo prevede una doppia somministrazione già effettuata sub 22.194 soggetti .