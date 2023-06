Va in arresto cardiaco 4 volte al ristorante, cliente salvato dai pompieri rimasti senza mensa Un uomo di 59 anni è andato in arresto cardiaco mentre cenava in un ristorante di Malcontenta di Mira (Venezia) ed è stato salvato da alcuni pompieri di una caserma rimasta senza mensa. L’uomo si trova in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

È andato in arresto cardiaco per quattro volte in un ristorante di Malcontenta di Mira (Venezia), ma è stato prontamente salvato da alcuni vigili del fuoco della caserma locale che si sono trovati sul posto per puro caso. Il tutto è accaduto nella serata di domenica e la vittima è un 59enne che si era recato nel locale per cenare in compagnia di alcuni amici.

La fortuna ha voluto che in quel momento vi fossero nello stesso locale anche alcuni pompieri della caserma di Mira Porte rimasti senza il servizio mensa. "La squadra ha voluto fermarsi in questo ristorante per cena – ha raccontato a La Nuova Venezia uno dei pompieri intervenuti – e mentre stavamo attendendo la cena, ci siamo resi conto che uno dei clienti in sala si era sentito male".

I vigili del fuoco si sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno preso dal camion di servizio il defibrillatore. Nel frattempo hanno effettuato le giuste manovre di primo soccorso per mettere l'uomo in sicurezza. Dopo aver rilasciato 4 scariche per contrastare altrettanti arresti cardiaci, l'uomo è stato caricato su un'ambulanza arrivata dall'ospedale di Dolo e trasportato presso il nosocomio. Sull'automedica il 59enne è stato stabilizzato per scongiurare nuovi arresti cardiaci.

Il 59enne resta per ora ricoverato in gravi condizioni, ma il suo bollettino medico risulta essere comunque sotto controllo. Non è chiaro quando l'uomo potrà lasciare il reparto, ma i vigili del fuoco sono riusciti a scongiurare il peggio. "Ci siamo trovati davanti a un malore del tutto improvviso – spiegano -. Il tutto è avvenuto molto rapidamente e per fortuna siamo stati in grado di aiutare".

L'intervento tempestivo dei soccorritori, vista la gravità della situazione, è stato fondamentale per salvare la vita del 59enne e assicurarlo alle cure del personale medico del 118.