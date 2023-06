Usare il femminicidio di Giulia per attaccare l’aborto è l’ennesima violenza sui corpi delle donne

A cura di Natascia Grbic

Una ragazza di ventinove anni è stata uccisa dal compagno. L'ennesimo femminicidio in un'Italia che si rifiuta di riconoscere la violenza sistemica e strutturale di una società patriarcale, e che puntualmente cerca di spostare l'asse del problema per non ammettere che serve un cambiamento radicale, un ripensamento totale dei rapporti e delle relazioni tra generi affinché finalmente cambi qualcosa.

Il femminicidio di Giulia Tramontano a opera del compagno Alessandro Impagnatiello è stato brutale ed efferato. Soprattutto non ha potuto non scatenare un'ondata di ulteriore commozione nell'opinione pubblica il fatto che la giovane fosse incinta di sette mesi. Per la famiglia dolore che si aggiunge a dolore, del quale si può solo avere rispetto e su cui non ci sono parole che possano essere spese.

Lascia a bocca aperta, ma non stupisce, vedere che certi esponenti della destra di questo paese abbiano sfruttato il femminicidio di Giulia Tramontano per attaccare invece il diritto all'aborto. A nessuno sarebbe mai venuto in mente, di fronte all'enormità e all'orrore di quanto accaduto, di spostare il focus del discorso sulla legge 194, dichiarando che "uccidere un feto può solo essere omicidio".

Lo ha fatto invece, sulle pagine de La Verità, il leader del Family Day e consulente antidroga per il Governo Meloni Massimo Gandolfini. Il medico, uno dei primi in Italia a dichiararsi obiettore di coscienza, ci ha tenuto a spiegare che "l’essere umano è tale dal momento del concepimento, e come tale deve essere trattato", che "uccidere un essere umano – non importa se ha due o tre settimane di vita gestazionale – è sempre un omicidio" e che bisogna partire dalla proposta del senatore Maurizio Gasparri, che all'inizio della legislatura aveva presentato un "disegno di legge che riconosca la ‘personalità giuridica del concepito'".

Frasi totalmente fuori luogo e che dimostrano l'ossessione, per una certa parte della destra ultraconservatrice e cattolica di questo Paese, di voler controllare i corpi delle donne. A tutti i costi, anche quello di ‘usare' un femminicidio. Non una frase, da parte del leader del Family Day, sul fatto che le quasi 50 donne ammazzate dall'inizio del 2023 siano state uccise nell'ambito di una dinamica relazionale con uomini violenti. Non una riflessione su come contrastare la violenza di genere. Non un pensiero sulla necessità di parlare di educazione all'affettività nelle scuole. Figuriamoci il dover ammettere che la maggior parte delle violenze avvengono in famiglia.

Usare il femminicidio di Giulia Tramontano per attaccare la legge 194 non è solo di cattivo gusto. Le frasi del leader del Family Day sono diretta emanazione della visione che la destra conservatrice e reazionaria ha delle donne, soggetti da controllare e alle quali impedire di autodeterminarsi al di fuori del consenso e dell'approvazione maschile. Il movimento trasfemminista Non Una di Meno lo sostiene da tempo: il femminicidio è solo la punta dell'iceberg di altre forme di violenza che permeano la società. Negarlo, o far finta di nulla, vuol dire essere parte integrante del problema.