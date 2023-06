Uomo ucciso nella notte a Pachino, sul corpo ferite di arma da taglio A dare l’allarme alcuni cittadini. La vittima è un cittadino straniero che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da diverse coltellate al torace.

A cura di Susanna Picone

Un uomo è stato ucciso la notte scorsa a coltellate a Pachino, nel Siracusano. L’omicidio è avvenuto in via Garibaldi: a dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno visto il cadavere e chiamato i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La vittima, secondo quanto si apprende, è un cittadino straniero, un tunisino di circa trenta anni che risiedeva nel grosso centro in provincia di Siracusa.

Sarebbe stato colpito da diverse coltellate al torace. Le indagini sono condotte dai carabinieri che appunto hanno riscontrato diverse ferite da arma da taglio sul corpo dell’uomo.

I militari analizzeranno le immagini delle telecamere di sicurezza di una porzione di area attorno al luogo dell’omicidio per cercare di ricostruire quanto accaduto e individuarne l’autore del delitto.

L'uomo, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato ucciso al culmine di una lite con una o più persone.

L'omicidio di questa notte a Pachino arriva solo pochi giorni dopo un altro grave episodio di cronaca nel comune siciliano. Nel fine settimana un giovane di 20 anni è rimasto ferito in un agguato a colpi d'arma da fuoco. In base a una prima ricostruzione, un proiettile lo ha ferito all'inguine e qualcuno, dopo averlo soccorso, lo ha portato in ospedale. L'episodio in contrada Tre Colli, rione al centro di tanti episodi legati al traffico di droga. Anche in questo caso le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per risalire all'autore dell'agguato.

