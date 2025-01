Una donna accoltellata alla schiena in casa, è gravissima: fermato lo zio del marito

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Una donna di 50 anni è stata accoltellata mentre si trovava nella sua casa a Sassari. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, il presunto aggressore sarebbe stato lo zio del marito della vittima che sarebbe già stato fermato da una Squadra Mobile.

Stando alle prime informazioni, lo zio viveva nello stesso appartamento della coppia dalla quale aveva affittato una stanza. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire: al momento si sa che la donna è stata colpita alla schiena con tanta violenza tanto che la lama del coltello si è spezzata.

Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto i sanitari hanno soccorso la donna che l'hanno poi trasportata in ospedale con la massima urgenza. Intanto gli agenti hanno fermato l'uomo per il tentato omicidio: lo hanno trovato a circa 400 metri da casa. Il 55enne è stato portato in Questura. Intanto il coltello è stato trovato nell'appartamento.