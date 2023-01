Un uomo steso sull’asfalto, accanto al corpo pezzi di fari: ipotesi investimento, caccia al pirata L’uomo trovato sull’asfalto in località Antella a Grassina, nel Comune di Bagno a Ripoli (Firenze). Sul corpo escoriazioni a gambe e braccia oltre alla completa rottura del capo.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Il corpo di un uomo, probabilmente vittima di un pirata della strada, è stato rinvenuto questa mattina all’alba alle porte di Firenze. Non erano ancora le 6 quando in località Antella a Grassina, frazione del comune di Bagno a Ripoli, i sanitari del 118, allertati da un passante, hanno trovato il corpo esanime dell’uomo. Era steso per strada in coincidenza di uno stop.

Vicino al corpo, a quanto si apprende, sono stati trovati pezzi di plastica verosimilmente riconducibili ai fari di un’auto. La vittima, secondo quanto ricostruito, è un cittadino peruviano nato nel 1962: l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, ma lì è arrivato già privo di vita. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L'uomo è morto, probabilmente, dopo essere stato travolto da una vettura che verosimilmente non si è fermata a prestare soccorso.

Sul corpo dell’uomo i sanitari hanno infatti riscontrato escoriazioni a gambe e braccia oltre alla completa rottura della testa, lesioni dai medici ritenute compatibili con un investimento da parte di una automobile.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, del Nucleo Operativo della Compagnia di Oltrarno e della stazione di Grassina che indagano sull'accaduto anche grazie all'ausilio di sistemi di videosorveglianza. Obiettivo è identificare il conducente dell'auto che potrebbe aver travolto e ucciso il peruviano.