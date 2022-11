Un anziano di Foggia trasportava 25 chili di droga nel bagagliaio dell’auto Gli agenti della polizia stradale di Foggia hanno sequestrato 25 chili tra marijuana ed hashish provenienti dal nord Italia, suddivisi in 42 panetti pronti per essere immessi sul mercato. Il “corriere” era un 71enne.

A cura di Davide Falcioni

Ricordate il film The Mule, in cui i Leo Sharp, un veterano della seconda guerra mondiale in Clint Eastwood, divenne un corriere della droga per il cartello di Sinaloa?

Qualcosa di curiosamente simile – fatte ovviamente le debite proporzioni – è avvenuto nelle scorse settimane in Italia: un anziano infatti è stato scoperto dalla polizia mentre viaggiava in autostrada con 25 chili di stupefacente nel bagagliaio. Ma il maxi carico di droga – per lo più hashish e marijuana – è stato intercettato e sequestrato dalle forze dell'ordine in prossimità dell’area di servizio ‘Le Saline Ovest’, lungo l’autostrada A14.

Nel dettaglio, gli agenti della polizia stradale di Foggia hanno posto sotto sequestro un totale di 25 chili tra marijuana ed hashish provenienti dal nord Italia, suddivisi in 42 panetti pronti per essere immessi sul mercato. Per il trasporto dell'ingente quantitativo di droga, gli agenti hanno arrestato un insospettabile 71enne, presunto autore del reato di detenzione e trasporto a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dalla locale Procura di Foggia.

I fatti risalgono al 17 ottobre scorso, quando i poliziotti, durante il controllo di un'automobile, hanno avvertito un forte odore provenire dall’abitacolo e, controllandone il bagagliaio, hanno scorto numerosi panetti, verosimilmente contenenti sostanza stupefacente. Gli accertamenti tecnici, effettuati dalla polizia scientifica della questura, hanno poi confermato la natura del contenuto che avrebbe dovuto fruttare, una volta immesso sul mercato, migliaia di euro.