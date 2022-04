Udine, nessuno li cercava da mesi: coniugi 70enni trovati mummificati in casa. “Morti per fuga di gas” I corpi ormai mummificati di due anziani coniugi sono stati ritrovati all’interno di una villetta di Campoformido, in provincia di Udine. I parenti non avevano loro notizie da mesi, ma non si erano preoccupati perché i due erano soliti trascorrere lunghi periodi all’estero.

Trovati nella loro abitazione di Campoformido: i corpi senza vita, ormai mummificati, di Antonilia Finotto e Paolo Simonetti, due anziani coniugi, sono stati rinvenuti in una villetta del centro di quasi 8.000 abitanti in provincia di Udine. Secondo una prima ricostruzione, la loro morte potrebbe risalire allo scorso autunno e sarebbe riconducibile a una fuga di gas. L'allarme è stato lanciato da un parente che non riusciva a mettersi in contatto con i due ultra settantenni. Fino a oggi, nessun familiare si era preoccupato: i due infatti erano soliti trascorrere lunghi periodi all'estero. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il medico legale che ha certificato il decesso dei due pensionati

I due coniugi erano soliti allontanarsi frequentemente dalla loro casa di Udine per trascorrere anche lunghi periodi all'estero. I parenti, quindi, non si sono preoccupati per l'assenza di contatti protratta per alcuni mesi. Quando il periodo di silenzio è diventato troppo lungo, un familiare ha allertato le forze dell'ordine che si sono recate ai cancelli di Villa Primavera, in via Carpini. Quando nessuno ha risposto al citofono, agenti e vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta d'ingresso.

Una volta entrati nella villetta, gli agenti hanno fatto la macabra scoperta. Gli investigatori ora stanno conducendo accertamenti per verificare la dinamica del decesso. Sotto la lente di ingrandimento gli oggetti presenti nelle varie stanze dello stabile. Secondo gli agenti, la causa della morte potrebbe essere il malfunzionamento di una stufa o dell'impianto di riscaldamento. Nella villa, secondo quanto rivelato da alcune fonti a Fanpage.it, erano accumulati oggetti di ogni tipo. Dopo aver completato gli accertamenti medico-legali e investigativi, le forze dell'ordine hanno escluso la responsabilità di terzi. Ulteriori accertamenti consentiranno di stabilire le cause della morte e la data.

La donna, di 72 anni, è stata trovata distesa a terra in una camera da letto mentre Paolo Simonetti, di 66 anni, era invece nel soggiorno, sempre al primo piano. Saranno esaminati anche i cellulari dei due anziani per verificare a quando risalgono gli ultimi contatti in entrata e in uscita.