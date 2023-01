Ucciso per aver fatto apprezzamenti a una ragazza, tre arresti a Vittoria: due sono minorenni È stato ucciso per aver fatto degli apprezzamenti a una ragazza la notte di Capodanno, il 30enne tunisino trovato morto all’esterno di una discoteca a Vittoria. I carabinieri hanno arrestato tre ragazzi, tra cui due minorenni.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Hanno meno di 18 anni due dei tre ragazzi arrestati a Vittoria, in provincia di Ragusa, con l'accusa di aver ucciso il 30enne Slimane Marouene, la notte di Capodanno. Secondo gli inquirenti, che sono riusciti a individuarli al termine di un'indagine lampo, sono stati loro a colpire l'uomo, aiutandosi con delle spranghe e un coltello, fino a ucciderlo. Alla base del delitto, secondo i carabinieri, degli apprezzamenti che la vittima avrebbe rivolto a una ragazza, amica dei tre.

Oltre ai due minorenni, i militari hanno infatti arrestato anche una terza persona, l'unico maggiorenne. I tre sono di origine rumena mentre la vittima era di origine tunisina, quando è stato ritrovato, ormai senza vita, non aveva con sé i documenti. Ad ammettere di aver ucciso il 30enne sarebbe stato proprio il più grande dei tre arrestati che, interrogato dal sostituto procuratore Silvia Giarrizzo, che coordina le indagini, ha ammesso le proprie responsabilità.

L'omicidio sarebbe avvenuto all'alba di Capodanno, dopo una serata trascorsa nella discoteca "La Dolce Vita" di Vittoria, nel Ragusano. Ed è proprio durante i festeggiamenti per il nuovo anno all'interno del locale che i tre avrebbero preso di mira Slimane reo, secondo il racconto dell'arrestato, di aver rivolto degli apprezzamenti a una loro amica. A quel punto, una volta usciti dal locale, intorno alle 4.30 del mattino, i tre avrebbero aggredito la vittima fino a ucciderla.

Nell'auto del ragazzo maggiorenne i carabinieri hanno rinvenuto due spranghe di ferro e un coltello a serramanico che sarebbero stati utilizzati per l'omicidio. Il corpo del 30enne è stato rinvenuto intorno alle 5 del mattino in contrada Alcerito, all'esterno della discoteca da alcuni partecipanti alla festa che hanno immediatamente allertato soccorritori e forze dell'ordine. Purtroppo per lui però non c'era ormai più nulla da fare.

Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri del Nucleo Operativo di Vittoria e del Nucleo Investigativo di Ragusa, coordinati dal colonnello Giovanni Palatini e dal capitano Raffaele Salustro. I tre arrestati, dopo l'interrogatorio in caserma, sono stati portati in carcere a Ragusa. Con buona probabilità sarà disposta l’autopsia sul corpo della vittima.