Ucciso dalla mamma a Muggia, Giovanni al papà in un video: “Non voglio andare con lei, sto meglio con te”

"Non voglio venire con te, mamma. Non voglio andare via con mamma perché sto molto meglio con te. Non voglio andare con lei". A pronunciare queste parole in un video, ripreso qualche tempo fa dal papà, è il piccolo Giovanni, il bambino di 9 anni ucciso con un taglio alla gola dalla madre, Olena Stasiuk, 58 anni.

L'infanticidio è avvenuto il 14 novembre scorso nel piccolo comune di Muggia, in provincia di Trieste. Il filmato è stato mostrato durante la trasmissione Mediaset “Dentro la notizia”, condotta da Gianluigi Nuzzi.

Come già anticipato, si tratta di un video nel quale il bambino parla con il papà e gli dice di non voler andare via con la mamma. Le immagini, ambientate nel cortile della casa del padre, ritraggono il bimbo che prima si rivolge alla mamma e poi chiede al papà di farlo rimanere con lui.

La donna aveva avuto in passato problemi psichici ed era seguita dagli assistenti sociali, come ha spiegato a Fanpage.it pochi giorni fa la sua avvocata, Chiara Valente.

La legale del papà, Gigliola Bridda, ha raccontato invece di aver regalato uno smartwatch al bambino, con cui in 8 anni aveva costruito un rapporto di amicizia, per tutelarsi dalle aggressioni della madre.

Purtroppo, in passato ne erano avvenute diverse: in un'occasione la 58enne aveva messo le mani intorno al collo del bambino nel tentativo di strozzarlo. La donna aveva anche minacciato l'ex marito dicendo che se fosse morta avrebbe portato il bimbo con sé.

Raggiunta telefonicamente, Bridda ha parlato di una falla nel sistema che avrebbe dovuto tutelare il minore e che ha invece permesso gli incontri non protetti con Stasiuk che erano iniziati di recente.

I funerali del piccolo saranno celebrati martedì 25 novembre nel Duomo di Muggia, come ha reso noto il parroco, don Andrea Destradi, che conosceva bene la famiglia e la situazione difficile che i genitori e il bimbo stavano cercando di gestire al meglio delle loro possibilità.

Alle 10, ha spiegato ancora il sacerdote, è previsto l'arrivo del feretro in chiesa, mentre alle 11 si terrà la Santa Messa. Seguirà la sepoltura nel cimitero di Muggia. Altre informazioni utili alla partecipazione verranno diffuse nelle prossime ore dalla parrocchia.