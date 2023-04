Uccise il gatto della moglie per ripicca, 37enne a processo: “Lo soffocò per ferire la compagna” Un 37enne è finito a processo con l’accusa di aver ucciso il gatto della moglie per vendetta. L’uomo accusava la consorte di dedicargli poche attenzioni e di essere “più interessata all’animale che a lui”

A cura di Gabriella Mazzeo

foto da archivio

Per ripicca verso la moglie, che accusava di non prestargli "sufficienti attenzioni", avrebbe ucciso il gatto di casa. Il tutto è avvenuto il primo marzo del 2022 a Roncalceci, frazione alle porte di Ravenna. Ora, il 37enne accusato di aver ucciso l'animale è andato a processo. Parte civile nel procedimento, le associazioni animaliste Enpa e Animal Protection.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe agito con lo scopo di ferire la moglie, alla quale imputava "poche attenzioni nei suoi confronti". Il 37enne, descritto come marito geloso e violento, si è accanito sull'animale davanti alla consorte che in quel momento si stava avvicinando al micio per dargli da mangiare. "Guardi più il gatto che me" avrebbe affermato osservando la scena. Pochi istanti dopo, secondo quanto raccontato dalla donna, ha afferrato l'animale con decisione per fargli del male. "Guarda cosa faccio al tuo amore quando non mi stai a sentire e non mi guardi" avrebbe detto mentre lo soffocava.

La donna ha raccontato in aula di aver trovato il gatto randagio tempo prima in una località rivierasca e di aver deciso di portarlo a casa per accudirlo e dargli da mangiare. Quel giorno, l'animale si trovava alla porta dell'abitazione della coppia per poter entrare e sfamarsi. Il 37enne, vedendolo sull'uscio, lo ha aggredito tirandolo per la testa e per le zampe posteriori fino a farlo soffocare.

A quel punto, la moglie avrebbe chiuso gli occhi per non guardare l'animale senza vita. Il 37enne è poi sceso in giardino per scavare una buca per seppellire il gatto. In aula, l'imputato ha negato di averlo ucciso, paventando l'ipotesi di un allontanamento forse legato alla stagione degli amori. Questa versione dei fatti era già stata portata avanti dall'uomo che ha sempre respinto qualsiasi responsabilità relativa alla violenza sul gatto della compagna.