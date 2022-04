Uccide la compagna e si toglie la vita, movente ignoto: cosa sappiamo del dramma di Dormelletto delitto che ha sconvolto la comunità di Dormelletto, in provincia di Novara: Sonia Solinas, 49 anni, sarebbe stata uccisa a coltellate dal compagno, che poi si è gettato da un ponte.

A cura di Biagio Chiariello

È una tragedia che ha sconvolto un intero paese quello che ieri si è consumato a Dormelletto, comune di poco più di 2500 abitanti sulla sponda novarese del Lago Maggiore: Filippo Ferrari, ha ucciso a coltellate la compagna Sonia Solinas, 49 anni poi si è suicidato lanciandosi da un ponte a San Bernardino Verbano, lungo la strada che sale da Verbania verso la Valgrande. Ora i Carabinieri, coordinati dalla pm della Procura di Verbania Laura Carrera, stanno cercando di capire il movente del delitto.

Stando a quanto riferisce chi conosce la coppia, Filippo e Sonia stavano insieme da 15 anni e, per quanto il rapporto andasse avanti tra alti e bassi, nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo simile in quanto la relazione non sarebbe mai stata turbata da episodi violenti, né da tensioni fuori dalle normali dinamiche familiari. In tal senso gli inquirenti hanno subito evidenziato come non ci siano mai sono segnalazioni di violenze o maltrattamenti. Ieri mattina qualcuno nella zona dell'abitazione dei Ferrari ha detto di aver sentito parlare a voce alta, ma non c'è neppure certezza che si trattasse di Sonia e Filippo. Secondo il primo esame del medico legale, la morte della donna sarebbe da collocare tra le 6 e le 8, ma solo l'esito dell'autopsia potrà consentire di essere più chiari.

Al momento resta l'incredulità di tutta Dormelletto: “È difficile trovare le parole per descrivere il lutto che stamattina ha colpito la nostra Comunità – ha detto ieri il sindaco il Sindaco, Lorena Vedovato – . Siamo tutti increduli e scossi per ciò che è successo. È venuta a mancare tragicamente una donna dolce, buona, gentile. Ben voluta da tante persone che la conoscevano. Il dolore delle famiglie è immenso. Tutta l’Amministrazione è vicina ai familiari di Sonia, per cui sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno del funerale".