Turista ungherese trovata morta in agriturismo nel Fiorentino: sul volto lividi e macchie di sangue Una turista ungherese di 74 anni è stata trovata morta in un agriturismo di Reggello, nell’hinterland fiorentino. Incerte le cause del decesso: intorno al cadavere alcune macchie di sangue. Domani prevista l’autopsia.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Immagine di repertorio

L'hanno trovata morta, distesa sul pavimento con alcuni ematomi al volto. A scoprire il cadavere della donna, lo scorso sabato, è stata la titolare di un agriturismo a Reggello, in provincia di Firenze, dove la signora stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. La vittima è una turista ungherese di 74 anni. La sua identità non è stata ancora resa nota, ma secondo alcune fonti locali pare che si trattasse di una cliente abituale della struttura ricettiva.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Figline, insieme al nucleo investigativo dei Sis e al pm Fedele La Terza, che ha preso in carico le indagini. A mettere in allerta la proprietaria dell'agriturismo – secondo quanto emerso – sarebbe stata un'amica della turista, che da giorni non aveva più sue notizie. Motivo che l'avrebbe spinta a contattare il personale della struttura per accertarsi delle condizioni della donna.

Non è chiaro il motivo del decesso. Sulle cause regna un fitto mistero: nella stanza della vittima sono state rinvenute alcune tracce di sangue, ma nessun segno evidente di effrazione alla porta. Un dettaglio che avrebbe portato gli investigatori a scartare la pista dell'aggressione.

L'ipotesi più caldeggiata dagli inquirenti, al momento, è quella di una morte naturale, a seguito di una violenta e improvvisa emorragia interna. Una ricostruzione che spiegherebbe anche i vistosi ematomi presenti sul volto tumefatto della donna. Si ipotizza che la vittima abbia barcollato per alcuni istanti, subito dopo essere stata colpita dal malore, per poi cadere sul pavimento della stanza priva di sensi.

A sciogliere ogni dubbio sarà l'autopsia disposta dalla procura: verrà eseguita domani, martedì 4 ottobre, a cura del personale dell'istituto di medicina legale di Careggi a Firenze. Gli inquirenti sperano che possano emergere ulteriori dettagli utili a chiarire la dinamica dell'accaduto.