Turista scompare durante maltempo a Spigno: trascinata dall’acqua davanti al marito nel campeggio, ricerche in corso

Momenti drammatici vissuti nel campeggio di Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, dove ieri una donna è scomparsa trascinata via davanti al marito durante l’ondata di forte maltempo che ha imperversato in zona per ore.
A cura di Antonio Palma
Immagine

La pioggia intensa e sempre più insistente, poi il torrente che si ingrossa ed esonda e l’acqua che arriva all’improvviso spazzando via tutto ciò che era sul suo percorso. Sono i momenti drammatici vissuti nel campeggio di Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, dove ieri una donna è scomparsa trascinata via dall'acqua davanti al marito durante l’ondata di forte maltempo che ha imperversato in zona per ore.

Chi è la donna dispersa a Spigno

La dispersa è una cittadina tedesca di 64 anni che era in campeggio col marito in una struttura in località Squaeneta. La donna è sparita alla vista del marito in pochi attimi, trascinata via dalla corrente impetuosa del torrente Valla tracimato e di lei si è persa ogni traccia. Inutili finora le ricerche dei soccorritori in tutta la zona. Le operazioni di recupero proseguiranno anche oggi, nonostante le difficoltà dovute al maltempo, che continua a insistere sul posto, e dal fango che ha invaso tutto rendendo difficile anche l’intervento dei mezzi di soccorso.

Video thumbnail

Scene apocalittiche infatti quelle che si sono presentate davanti agli occhi dei primi soccorsi, tra bungalow e roulotte capovolti e danneggiati e colate di fango a ricoprire il tutto. Solo per puro caso non vi sono state altre persone coinvolte. In quei terribili momenti, infatti, tutti gli ospiti del campeggio, presi dalla paura dell’acqua che avanzava e saliva hanno cercato una via di scampo fuggendo a piedi verso l’uscita. Proprio in quei frangenti, secondo quanto ricostruito finora, la 64enne sarebbe inciampata cadendo a terra senza uscire più a rialzarsi.

