Turista finlandese di 70 anni si perde a Venezia: ritrovata dopo 20 giorni La donna era in vacanza con suo marito quando si è improvvisamente smarrita. È stata ritrovata a Padova dopo 20 giorni senza documenti né soldi.

A cura di Davide Falcioni

Per poco non è stato necessario scomodare "Chi L'Ha Visto" per ritrovare una turista finlandese che 20 giorni fa si è persa a Venezia, ma che è stata fortunatamente ritrovata a Padova.

Tutto è bene quel che finisce bene, ma non di rado si è temuto il peggio. La vicenda, raccontata da Nuova Venezia e Mattino di Padova, ha dell'incredibile non tanto per lo smarrimento in sé, la donna tra l'altro soffre di disturbi della memoria, quanto per il lungo tempo intercorso tra sparizione e ritrovamento.

La settantenne si sarebbe smarrita tra le calli veneziane e il marito, che era insieme a lei fino a poco prima di perderla di vista, dopo averla cercata per un po' – allarmato – ne ha segnalato la scomparsa alle forze dell'ordine. Le ricerche hanno dato esito negativo e l'uomo è tornato in patria in attesa di notizie, ma con l'angoscia nel cuore e la quasi certezza che a sua moglie fosse accaduto l'irreparabile.

L'altra sera, a Padova, il colpo di scena. Una pattuglia dei Carabinieri ha notato un'anziana che dormiva distesa su un marciapiede, non aveva soldi, documenti o telefono cellulare. Dopo averle rivolto qualche parola in inglese i militari sono riusciti a intuire che fosse una persona con problemi.

Portata in caserma ed identificata è stato avvertito il marito e mentre questi si organizzava per tornare in Italia la donna è stata affidata all'assistenza del personale e delle strutture dei servizi sociali padovani. Quindi, una volta giunto in Italia, il marito ha preso con sé la 70enne riportandola in Finlandia sana e salva. Tutto da scoprire come l'anziana abbia vissuto i 20 giorni praticamente abbandonata a sé stessa.