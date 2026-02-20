Trovato un cadavere nelle campagne del Cuneese: si indaga sull’ipotesi di un’esecuzione

Nelle campagne del Cuneese, precisamente a Bra, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. La vittima, la cui identità è ancora sconosciuta, aveva ferite da arma da fuoco sulla nuca. Si indaga sull’ipotesi di un’esecuzione nell’ambito di un regolamento di conti.

Il cadavere di un uomo è stato trovato nella mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio, nella zona di strada Orti nel Cuneese. L'allarme è stato lanciato da un automobilista che ha richiesto l'intervento delle autorità: gli inquirenti non escludono l'omicidio, anche se per ora non è chiara la dinamica dell'accaduto. Indagano sul fatto i carabinieri della compagnia locale, coordinati dalla Procura di Asti, competente per territorio.

L'identità della vittima resta per ora sconosciuta: non si tratterebbe di una persona nota alle forze dell'ordine. Il corpo senza vita è stato rinvenuto a Bra e secondo quanto apprende Fanpage.it, potrebbe trattarsi perfino di un'esecuzione legata a un regolamento di conti.

Al momento non si esclude alcuna pista. Sul corpo sono state trovate delle ferite di arma da fuoco alla nuca. La circostanza ha per l'appunto fatto emergere in queste ore l'ipotesi di un regolamento di conti. La vittima, sempre stando alle prime informazioni sarebbe un ragazzo di circa 25 anni, molto probabilmente sconosciuto alle forze dell'ordine prima del delitto.

Ulteriori informazioni saranno diffuse con il prosieguo delle indagini.

In aggiornamento