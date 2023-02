Trovato morto nel suo alloggio, Angelo ucciso a calci, pugni e bastonate dall’amico: 24enne fermato Angelo Carugati, 53enne di origini milanesi, è stato trovato cadavere nelle prime ore di oggi in un edificio del centro di Portoferraio, all’isola d’Elba. Fermato un giovane che con lui avrebbe avuto un violento litigio, come indicato da un testimone.

A cura di Antonio Palma

Colpito selvaggiamente con calci, pugni e bastonate nello scantinato che utilizzava come alloggio, così è stato ucciso Angelo Carugati, 53enne di origini milanesi trovato cadavere nelle prime ore di oggi in un edificio del centro di Portoferraio, all'isola d'Elba. Lo hanno stabilito le prime indagini dei carabinieri coordinati dalla locale procura della Repubblica, che hanno portato all'arresto di un giovane di 24enne come principale indiziato del delitto.

Secondo quanto ricostruito finora, l'omicidio risale alla notte tra mercoledì e giovedì quando tra i due, che si conoscevano, sarebbe nata una lite sfociata poi nella brutale aggressione mortale ai danni di Carugati. Ad allertare le forze dell'ordine un testimone che avrebbe assistito al litigo e quindi prima del pestaggio mortale, intorno alle 4 della mattina di giovedì 2 febbraio, avrebbe chiamato le forze dell'ordine che però al loro arrivo hanno trovato il 53enne già morto.

L'uomo era a terra in una pozza di sangue nella stanzetta adibita a dormitorio con due brande in cui i tre avevano trascorso la serata. Inutile per lui l'intervento dell'automedica il cui personale ha potuto solo accertare il decesso.

Leggi anche Non risponde agli amici, studente 22enne trovato morto in stanza con una sola coltellata al cuore

Secondo quanto ricostruito finora, il 53enne, che da tempo viveva sull'Isola dove aveva lavorato come aiuto cuoco e dove ultimamente si arrangiava con piccoli lavoretti, sarebbe stato colpito a mani nude ma anche con diversi oggetti contundenti che si trovavano nell'alloggio. Le attenzioni sono subito ricadute sul giovane indicato dal testimone, un 24enne che avrebbe trascorso la serata con lo stesso testimone e la vittima.

L'aggressione infatti sarebbe avvenuta nel rifugio, dopo una serata passata insieme e al culmine di un litigio i cui motivi però sono ancora al vaglio degli inquirenti. Dopo alcune ore, il giovane che nel frattempo si era allontanato, è stato rintracciato dai carabinieri e portato in caserma. Per lui è scattato un provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dalla procura di Livorno e il trasferimento in carcere in attesa dell'udienza di convalida del gip.