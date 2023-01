Trovato il terzo covo di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara: è un appartamento vuoto Un terzo covo di Matteo Messina Denaro è stato appena trovato a Campobello di Mazara, dove nei giorni scorsi erano stati individuati altri due nascondigli del boss. Ecco dove si trova il covo e cosa hanno trovato gli inquirenti.

A cura di Ida Artiaco

Foto di Roberto Marrone.

La Polizia ha trovato un terzo covo di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara, nel Trapanese. Il nascondiglio si trova in via san Giovanni tratto tra via Santa croce e via Vaccarello, come confermano fonti sul posto a Fanpage.it.

Gli investigatori hanno al momento isolato la zona e sono in arrivo gli uomini della scientifica per repertare ogni elemento utile all'indagine. Il terzo appartamento in cui il boss avrebbe vissuto si trova a soli 200 metri dal primo covo scoperto martedì, quello in via Cb 31.

Stando alle prime informazioni disponibili, l'appartamento scoperto questo pomeriggio risulta vuoto, e verranno comunque effettuati controlli con georadar per verificare se nell'immobile ci siano stanze segrete. Indagini sono in corso per identificare il proprietario.

A quanto pare, il terzo covo di Matteo Messina Denaro è un appartamento in cui il boss abitava prima di trasferirsi nella casa di vicolo San Vito. La Polizia di Stato è riuscita ad arrivarci attraverso chi gli ha fatto il trasloco per andare nella casa in cui ha vissuto fino a pochi giorni fa. Se n'è andato da quella abitazione ai primi di giugno.

Dopo l'appartamento in via Cb 31 e il bunker nella palazzina di via Maggiore Toselli, è stato così trovato il terzo nascondiglio del boss di Cosa Nostra arrestato lunedì scorso dopo 30 anni di latitanza.