Trovato corpo senza vita in Gallura: potrebbe essere Silvana Gandola, scomparsa 10 mesi fa Per i carabinieri potrebbe trattarsi di Silvana Gandola, scomparsa 10 mesi fa mentre passeggiava proprio sulle spiagge della zona, ad Aglientu, in provincia di Sassari.

A cura di Antonio Palma

Tragico ritrovamento nelle scorse ore in Gallura dove sulle rive di un locale fiume è emerso il corpo senza vita di un persona in avanzato stato di decomposizione. Per i carabinieri potrebbe trattarsi di Silvana Gandola, la donna scomparsa ormai dieci mesi fa mentre passeggiava proprio sulle spiagge della zona, nel territorio comunale di Aglientu, in provincia di Sassari. Il ritrovamento dei resti umani è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 30 gennaio, quando un passante ha segnalato la sua presenza nei pressi della foce del rio Vignola, sempre nel territorio del comune di Aglientu. Si tratta di una zona impervia lontana da sentieri battuti e strade.

A notare il cadavere sono stati alcuni cacciatori che erano impegnati in una battuta in zona e si sono avventurati nella zona non visibile percorrendo i normali sentieri. A seguito della segnalazione, sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo della Compagnia di Tempio Pausania per eseguire i rilevamenti del caso e stabilire con certezza se i resti appartengano all'anziana donna. Dalle prime notizie pare che nelle vicinanze del corpo sia stata rivenuta anche una borsa con dei documenti all'interno, ora al vaglio dei reparti della scientifica per capire se possano condurre all'identità della vittima. Proprio i documenti avrebbero spinto gli inquirenti a pensare a Silvana Gandola visto che lo stato dei resti rinvenuti non ha permesso di identificarne l'identità.

Silvana Gandola, 82enne Torinese ma residente in Portogallo, era sparita il 28 marzo scorso mentre faceva una passeggiata sulla spiaggia di San Silverio tra Portobello e Vignola. Quel giorno era uscita insieme alla sua badante che popi l'aveva lasciata e dell’anziana si erano perse le tracce. Le ricerche in tutta la zona, anche con i cani molecolari, non hanno mai dato nessun risultato. I familiari più volte hanno lanciato appelli pubblici rivolgendosi anche alla trasmissione "Chi L'ha visto?"