Trovato cadavere col volto sfigurato alle grotte di Alghero, mistero sulla morte di Francesco La vittima è stata identificata come un 37enne della zona, Francesco Cataldi, sulla cui morte resta però il mistero. La procura ha disposto un approfondimento necroscopico da parte del medico legale sulla salma.

A cura di Antonio Palma

Terribile ritrovamento domenica alle grotte di Nettuno ad Alghero, in Sardegna. Sulle scalinate di accesso alle celebri Grotte del promontorio di Capo Caccia è stato rinvenuto il corpo senza vita e con il volto sfigurato di un uomo. La vittima è stata identificata come un 37enne della zona, Francesco Cataldi, sulla cui morte resta però il mistero.

Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo era uscito di casa per una passeggiata ma non aveva fatto più rientro tanto che i familiari, impensieriti dal fatto che non rispondesse nemmeno al telefono, avevano iniziato a cercarlo in zona.

A lanciare l'allarme, alcune ore dopo, è stato un operatore della nota attrazione turistica che però era chiusa al pubblico. L'uomo era sul posto per alcuni interventi di manutenzione quando si è imbattuto nel corpo del 37enne nella prima parte della famosa scalinata che porta alle grotte di Alghero e ha chiamato i soccorsi.

Per il trentasettenne però era ormai troppo tardi e i soccorritori hanno potuto solo accertarne il decesso. Fatale per la vittima la caduta nella zona di ingresso e un volo nel vuoto di circa 15 metri. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo.

Secondo il medio legale la morte risalirebbe alle 24 ore precedenti il ritrovamento e al momento pare escluso il coinvolgimento di terzi ma le indagini proseguono.

Le ipotesi in campo infatti sono diverse e cosa sia accaduto alla vittima resta ancora tutto da accertare. L'ipotesi più probabile è che l'uomo si sia arrampicato sul cancello chiuso per scavalcare ma sia scivolato e sia caduto nel vuoto ma non è esclusa la possibilità che possa essere precipitato da un sentiero più in alto, che conduce al faro. La procura ha comunque disposto un approfondimento necroscopico da parte del medico legale sulla salma della vittima.