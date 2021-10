Trovata morta Lucrezia, era scomparsa da 24 ore a Catania: il fratello ha indicato dove era il corpo È stata trovata morta Lucrezia Di Prima, la 37enne scomparsa da 24 ore a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. Ieri i familiari ne avevano denunciato la sparizione. Il sindaco del comune etneo ne ha dato conferma. A far trovare il cadavere è il fratello della vittima, che si sarebbe autoaccusato del delitto.

A cura di Ida Artiaco

È stata trovata morta Lucrezia Di Prima, la 37enne scomparsa da 24 ore a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. Ieri i familiari ne avevano denunciato la sparizione. A darne conferma è stato il sindaco del comune etneo: "Purtroppo una tragica notizia – ha scritto sui social Nino Bellia -. Lucrezia è stata ritrovata priva di vita. Sono vicino al dolore immane dei familiari, a nome mio e di tutta la comunità puntese". A far ritrovare il corpo senza vita della giovane nelle campagne di Nicolosi è stato il fratello, che si sarebbe autoaccusato del delitto. Sul posto del ritrovamento con i militari dell'Arma sono presenti il medico legale e il magistrato della Procura di Catania. Non sono state ancora accertate le cause del decesso.

In aggiornamento.