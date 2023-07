Trovata morta in casa e con lividi: arrestato il marito, era stato già allontanato 3 anni fa Femminicidio a Fiume Veneto: una donna di 74 anni, Laura Pin, è stata trovata morta nella sua casa dalle assistenti domiciliari che si prendono cura di lei. Sul suo corpo notate ecchimosi. La svolta dopo 3 giorni: è stato arrestato il marito.

A cura di Ida Artiaco

Una donna di 74 anni, Laura Pin, è stata trovata morta nella sua casa a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone. La scoperta del cadavere della donna risale a mercoledì mattina: e assistenti domiciliari che si prendevano cura di lei, essendo inferma, hanno lanciato l'allarme.

Dopo giorni di ricerche e indagini oggi è stato fermato il marito della vittima, Severino Sist, 75 anni, che già si era reso protagonista di maltrattamenti nei confronti della donna nel 2018.

La donna è stata trovata morta mercoledì mattina. Il medico di famiglia aveva stabilito che il decesso si era verificato almeno dal giorno precedente – senza che il marito lanciasse l'allarme – e aveva notato strane ecchimosi al mento e alla fronte, informando la Procura. A quel punto sono scattate le indagini, fino alla svolta arrivata oggi.

I militari del reparto operativo nucleo investigativo del Comando provinciale carabinieri di Pordenone hanno fermato il marito della donna su disposizione del pubblico ministero Andrea Del Missier, che ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza.

I carabinieri hanno immediatamente svolto approfondimenti sul comportamento sospetto dell'uomo, che non ha lanciato l'allarme per oltre 24 ore e aveva detto alle assistenti domiciliari di non essersi accorto che la moglie era morta.

L'anziano si era anche reso protagonista di precedenti episodi di maltrattamenti ed era stato destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare nel 2019. "A seguito di ulteriori accertamenti – si legge in una nota di Procura e carabinieri – sono stati raccolti univoci e concordanti indizi di colpevolezza". Il pm, dopo aver sottoposto a interrogatorio il marito della defunta per l'intero pomeriggio e la serata di ieri, ha quindi emesso stamani un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, in attesa di convalida.

L'uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Pordenone e l'abitazione sottoposta a sequestro al fine di svolgere tutti gli accertamenti tecnici del caso. L'interrogatorio dinanzi il Gip e l'autopsia sul corpo della vittima sono previsti nei prossimi giorni.