Trovata in casa con ferite da taglio alla gola e all’addome: grave 45enne, interrogato il compagno L’uomo era in casa al momento dell’aggressione ed è stato ascoltato dai carabinieri, che non escludono nessuna pista. Al momento non risultano indagati.

Una donna di quarantacinque anni è stata trovata in casa con due gravi ferite provocate da un coltello. È giallo su quanto accaduto ieri mattina a Spinea, a Venezia: in casa con lei c'era il compagno, che è stato ascoltato dai carabinieri e la cui posizione è al vaglio. Non si esclude nessuna ipotesi: né che sia stato lui ad accoltellarla, né che le ferite se le sia autoinflitte.

La donna è stata trovata dai soccorritori in casa, priva di conoscenza, con una profonda ferita da taglio all'addome e una alla gola. Le sue condizioni erano disperate, e gli operatori sanitari l'hanno immediatamente portata in ospedale a Mirano per essere affidata alle cure dei medici. Sottoposta a una delicata operazione chirurgica, è ancora grave, mentre la prognosi resta riservata.

Gli accertamenti sono ancora in corso, ma al momento non sembra che sia stato iscritto nessuno sul registro degli indagati. Il compagno della donna, un uomo residente a Padova, è stato ascoltato dai carabinieri, che aspettano il miglioramento delle condizioni della 45enne per avere un quadro più chiaro della situazione.

Che quanto accaduto sia il risultato di una lite sfociata in aggressione, è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Saranno ascoltati anche i familiari della donna oltre che amici e vicini, per capire se il rapporto tra i due fosse burrascoso e già connotato da episodi di violenza. Sembra che i due abbiano già litigato diverse volte in passato, e che la loro relazione non fosse particolarmente serena. Decisiva sarà la testimonianza della 45enne, non appena le sue condizioni miglioreranno e potrà fornire la sua versione ai carabinieri.