Trovata impiccata in garage, oggi il funerale di Annamaria: l’autopsia non svela la causa della morte Si sono svolti a Lanciano i funerali di Annamaria D’Eliseo, la collaboratrice scolastica di 60 anni, trovata morta in casa venerdì scorso con dei cavi elettrici intorno al collo. Presente anche il marito, indagato a piede libero. Intanto, l’autopsia non chiarisce la causa del decesso.

A cura di Ida Artiaco

Si sono svolti oggi nella chiesetta di contrada Iconicella a Lanciano in forma strettamente privata i funerali di Annamaria D'Eliseo, la collaboratrice scolastica di 60 anni, trovata morta in casa venerdì scorso con dei cavi elettrici intorno al collo.

Presenti alle esequie solo i parenti più stretti, tra cui i 5 figli della donna, Loana, Nunzio, Josephine, Alnadona e Giuseppe, e anche il marito 70enne di Annamaria, vigile del fuoco in pensione, indagato a piede libero per omicidio volontario.

Tutti gli altri, a partire dai docenti e dai colleghi della scuola primaria Eroi Ottobrini dove la 60enne lavorava come collaboratrice scolastica, hanno potuto salutare Anna all'arrivo del feretro al cimitero comunale di via Della Pace.

Intanto, è ancora giallo sulla dinamica della morte della donna. L'autopsia, infatti, non ha chiarito le cause del decesso. L'esame tecnico, svolto giovedì mattina all'ospedale di Fermo per via della positività al Covid della salma, non ha permesso di escludere con assoluta certezza nessuna delle due ipotesi, suicidio o omicidio, al momento al vaglio degli inquirenti. Non sarebbero per altro mai stati trovati il punto dell'impiccagione e il gancio.

Per avere maggiore chiarezza occorreranno ulteriori accertamenti, tra cui quelli tossicologici e istologici, analisi di laboratorio che saranno effettuate all'università di Chieti. Ma per conoscere i risultati serviranno almeno 60 giorni.

Annamaria era stata trovata morta la scorsa settimana nel garage della sua villetta a Lanciano. A dare l’allarme è stato il marito, che è stato poi ascoltato nella caserma dei carabinieri e che al momento risulta indagato a piede libero. Tra i due ultimamente ci sarebbero stati dei problemi.