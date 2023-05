Trovano portafogli con 980 euro e lo consegnano ai vigili urbani: riconsegnato al proprietario I fatti questa mattina, 30 maggio, a Pietrasanta (Lucca), dove un residente dopo aver effettuato alcuni acquisti ha perso il portafoglio che conteneva, oltre ad alcuni documenti personali, anche una cospicua somma di denaro.

A cura di Biagio Chiariello

Gesto di onestà e alto senso civico a Pietrasanta, in provincia di Lucca, nella mattinata di oggi, martedì 30 maggio 2023. Tre persone della zona hanno trovato un portafogli con 980 euro, a terra, e senza esitare, lo hanno subito consegnato alla Polizia Municipale che stava effettuando il consueto servizio di controllo in zona.

Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di Piazza Statuto. Un cittadino del comune lucchese, dopo aver effettuato alcune compere, senza accorgersene ha perso il portafoglio che conteneva, oltre ad alcuni documenti personali, anche un importante somma di denaro.

Per sua fortuna tre persone che si trovavano in Piazza Statuto hanno trovato il borsellino e immediatamente lo hanno consegnato all’equipaggio della polizia locale che, proprio in quel momento, stava attraversando la piazza per la normale attività di controllo del territorio.

Leggi anche Per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina serviranno 13,5 miliardi di euro

Al comando sono quindi cominciate tutte le procedure per rintracciare il proprietario che poi si è scoperto essere un noto professionista che, contattato dagli agenti, è stato invitato a recarsi presso gli uffici di via Marconi.

Qui, dopo le opportune verifiche sulla titolarità dei documenti e sulla corrispondenza del contenuto, compresa la somma di denaro, il portafogli è stato riconsegnato al professionista che ha ringraziato di cuore gli agenti e si è riservato di fare altrettanto con i tre concittadini autori del ritrovamento.

Un lieto fine “suggellato” da una più che mai gradita foto ricordo.

Le storie di portafogli smarriti e poi ritrovati sono diverse. Non sempre felici. L'ultima in ordine di tempo è quella che arriva da Città da Castello dove una donna lo scorso marzo è stata denunciata dopo essersi portata a casa il portafogli nel mese di gennaio, prima di essere individuata dopo due mesi dalle forze dell'ordine.