Trieste, padre uccide il figlio disabile a coltellate e poi tenta il suicidio Un uomo di 67 anni ha ucciso a coltellate il figlio disabile e poi ha tentato di togliersi la vita. È accaduto a Trieste. L’omicida è ora ricoverato in ospedale.

A cura di Chiara Ammendola

Ha ucciso il figlio disabile, di 38 anni, e poi ha tentato di togliersi la vita. È accaduto a Trieste in un appartamento situato in via Foscolo. Stando a quanto si apprende sembra che l'omicida, un uomo di 67 anni, abbia colpito il figlio con un coltello prima di rivolgere l'arma bianca verso se stesso.

È stato lui a chiamare il Nue 112 quando non è riuscito a portare a compimento l'intento suicida, raccontando l'accaduto. Sul posto sono giunte la squadra Volante, la squadra Mobile e la polizia scientifica, insieme al magistrato di turno. Poco dopo sono accorsi anche i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure che è stato poi trasportato all'ospedale triestino di Cattinara.

Secondo le informazioni trapelate avrebbe riportato ferite al collo e al polso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dei drammatici eventi sta indagando la polizia che ha effettuato i rilievi nell'appartamento dove i due vivevano e dove si è consumato l'omicidio.

Secondo quanto emerso, padre e figlio vivevano da soli. La madre era morta solo alcuni giorni fa a causa di un malore. L'uomo dopo aver chiamato i soccorsi ha riferito di aver ucciso il figlio, costituendosi.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, sia padre che figlio versavano in condizioni di grave disagio psichico: il 67enne era seguito dal Centro di salute mentale, mentre il 38 enne era in carico ai servizi sociali del Comune di Trieste.

All'ospedale di Cattinara, dove il 67enne è stato portato in codice rosso, è atteso il magistrato di turno, per vagliare la posizione dell'uomo ed eventualmente predisporne il fermo e il piantonamento.