Trieste, incendio in un appartamento alle prime luci dell’alba: morta una 50enne, intossicato il figlio A Trieste una donna è morta in seguito a un incendio nel suo appartamento al quinto piano di uno stabile di 11 piani. In ospedale il figlio 33enne. Un altro incidente si è verificato in città alle prime luci dell’alba.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di archivio

A Trieste una donna è morta in un incendio e suo figlio è stato ricoverato in ospedale a causa di un incendio divampato in un appartamento nel rione di Poggi Sant'Anna. Secondo le prime notizie, la donna deceduta aveva circa 50 anni. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto ambulanze e auto mediche, oltre ad aver allertato la Polizia di Stato e i vigili del fuoco.

Stando a quanto reso noto, gli incendi a Trieste sono stati due: una persona è morta e altre due sono rimaste intossicate. I due roghi sono avvenuti in punti distinti della città. Nel secondo incendio, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Solo tanta paura per i residenti che fortunatamente hanno lasciato in fretta la struttura.

Entrambe le chiamate di aiuto sono giunte all'alba al Numero unico di emergenza 112 e sono state trasferite ai vigili del Fuoco. L'incendio sviluppatosi nel rione di Poggi Sant'Anna è costato la vita a una 50enne che abitava con suo figlio al quinto piano di un edificio di 11 piani. Il figlio della vittima, un giovane di 33 anni, è stato soccorso dai vigili del fuoco e poi portato in pronto soccorso all'ospedale di Cattinara. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.