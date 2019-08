Due focolai di gastroenterite virale sono stati individuati dagli esperti dell’Unità Operativa di Microbiologia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo che dodici persone si sono sentite male a cavallo di ferragosto a seguito di una cena a base di sushi. Si tratta di due gruppi di persone: il primo aveva consumato la cena a casa, il secondo in un ristorante della zona. Tutti però hanno accusato gli stessi sintomi classificati come “influenza intestinale” vale a dire nausea, vomito e diarrea, e per tutti è stato identificato come fonte dell'infezione il norovirus, un virus intestinale contagiosissimo che determina vere e proprie epidemie di gastroenterite

Dopo i risultati degli esami, portati avanti con metodiche di biologia molecolare, e l’indagine epidemiologica, gli esperti hanno indicato come elemento comune nelle persone colpite da gastroenterite il consumo di insalata di alghe, usata nella preparazione del sushi. Come spiegano dall'Usl, si è trattato di due “focolai tossinfettivi” ad origine alimentare, verificatisi in due comuni appartenenti al Distretto Asolo e al Distretto Pieve di Soligo. "Il primo focolaio ha visto l’effettuazione degli approfondimenti diagnostici su due persone appartenenti a un gruppo di sei soggetti che avevano consumato sushi a domicilio. Il secondo focolaio, più consistente, ha evidenziato, invece, la positività per norovirus in 10 persone appartenenti a un gruppo di 14".

I successivi approfondimenti condotti dal Servizio igiene, alimenti e nutrizione, inoltre hanno consentito di collegare questi due episodi con un focolaio di infezione da norovirus registrato in Spagna a inizio agosto, sempre attribuito all'insalata di alghe e già oggetto di segnalazione internazionale da parte delle autorità sanitarie. I successivi controlli nei ristoranti sushi della zona non hanno evidenziato ulteriori problematiche.

Il norovirus cause e sintomi

Il norovirus è uno tra i più contagiosi agenti che causano gastroenteriti acute di origine non batterica. Proprio per la sua alta infettività sono un problema nel campo della sicurezza alimentare soprattutto in ambienti come mense e ristoranti. di solito è associato al consumo di frutti di mare crudi, insalate, frutti di bosco, acqua contaminata. I sintomi sono quelli comuni alle gastroenteriti ma la malattia di solito non ha conseguenze serie: le persone guariscono generalmnete in 1-2 giorni senza complicazioni.