Agli autisti di autobus capita spesso di trovare qualche oggetto smarrito a bordo dei mezzi del trasporto pubblico di linea ma quello capitato a un conducente dei trasporti pubblici della Provincia di Treviso sicuramente lo ricorderà a lungo. Su uno dei sedili infatti qualcuno aveva dimenticato una borsa con all’interno ben 18mila euro in contanti. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso quando, sulla linea extraurbana che collega il capoluogo con Spresiano, una passeggera ha informato l‘autista che c’era una borsa da donna dimenticata da qualcuno. Il conducente quindi l’ha presa in custodia ma controllando i documenti ha subito individuato molte banconote da 50 euro nel portafoglio per una somma che superava i mille euro.

Trascorsi pochi minuti si è fatta viva proprio la proprietaria della borsa che si era presentata allo stazionamento degli autobus disperata per aver perso tutto. L’autista quindi è tornato a Treviso con la borsa ma al momento della riconsegna l’incredibile sorpresa: la donna si è completamente disinteressata al borsellino con i documenti e le banconote nonostante l’autista aveva invitato a controllare che ci fosse tutto. La donna infatti era più interessata al resto dei soldi che erano nella borsa, sparsi in decine di mazzette di contanti, e che per sua stessa ammissione ammontavano a circa 18mila euro. “Non sappiamo se erano davvero 18 mila euro” hanno spiegato al Corriere del Veneto dall’azienda di trasporti assicurando però che l’autista ha rispetto tutte le procedure previste in questi casi. La proprietaria della borsa, una sessantenne, pare abbia voluto ringraziare l’autista con una mancia di 50 euro prima di andarsene.