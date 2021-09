Treviso, 56enne muore nella sua abitazione: il cadavere dilaniato dai 5 cani Il cadavere del 56enne residente a Vittorio Veneto è stato ritrovato dalle forze dell’ordine a settimane di distanza dal decesso. L’uomo, che non aveva da tempo rapporti con i familiari, è morto nella sua abitazione per cause ancora da accertare. Il corpo è stato dilaniato dai suoi 5 cani, abbandonati all’interno dell’appartamento.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il cadavere di un uomo di 56 anni è stato ritrovato nella giornata odierna all'interno di un'abitazione in provincia di Treviso. L'uomo, residente a Vittorio Veneto, era in avanzato stato di decomposizione. Il suo corpo è stato dilaniato dai cinque cani che vivevano con lui. Secondo i primi accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine, la vittima aveva un passato segnato dalla dipendenza. I trascorsi lo avevano portato ad allontanarsi da tutti i suoi affetti. Secondo gli agenti delle forze dell'ordine, l'uomo sarebbe morto a metà agosto.

A far intervenire carabinieri e vigili del fuoco sarebbero stati propri i familiari, che nonostante i rapporti rari con la vittima, erano preoccupati dal suo silenzio. Da metà agosto infatti non aveva più dato sue notizie né ai parenti né ai conoscenti. Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri intervenuti sul posto, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. I cinque cani, imprigionati ed affamati, si sarebbero nutriti del corpo del proprietario per non morire. La magistratura ha tuttavia disposto un esame più approfondito per fugare dubbi sull'eventuale responsabilità di terze persone.