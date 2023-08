Trento, 92enne mette cuscini sotto le lenzuola, fugge dalla Rsa e si barrica in casa con la motosega L’anziano è riuscito a ingannare gli Oss e fuggire verso casa percorrendo 10 chilometri a piedi prima di barricarsi nella sua abitazione.

A cura di Davide Falcioni

foto di repertorio

Dopo essere fuggito dalla Rsa in cui era ospite a Mori, in provincia di Trento, un uomo di 92 anni si è barricato nella sua abitazione minacciando di ferirsi con una motosega. Dopo ore di dialoghi infruttuosi con l'anziano, le forze dell'ordine hanno deciso di forzare una finestra ed effettuare il blitz, concludendo fortunatamente nel migliore dei modi una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi e che per ore ha tenuto con il fiato sospeso sia i familiari del pensionato che il personale della casa di riposo.

I fatti risalgono a sabato sera e la dinamica merita di essere raccontata. Intorno alle 22 e 30, infatti, gli Oss della struttura per anziani Cesare Benedetti di Mori sentono suonare un campanello di allarme e si precipitano nella stanza del 92enne. L'uomo si scusa, dice che va tutto bene e poiché non ha sonno chiede di poter guardare un po' di tv. Un operatore lo accontenta e lo accompagna nella sala con il televisore. L'attempato vecchietto si accomoda sulla poltrona, e niente fa pensare che sta in verità escogitando una fuga.

A mezzanotte, dopo un nuovo giro di controllo, l'Oss non trova più il 92enne. Lo cerca in camera, e vede che nel letto c'è una sagoma apparentemente umana. Non può sapere che l'anziano, invece, se l'era appena data a gambe e aveva astutamente messo dei cuscini sotto alle lenzuola. Non ci vuole molto perché il personale sanitario scopra di essere stato ingannato e dia inizio alle ricerche. L'uomo, nel frattempo, era uscito dalla casa di riposo, aveva oltrepassato una recinzione che delimita la struttura e dopo ave attraversato il giardino fino al confine con il vicino parco comunale aveva proseguito la sua fuga. Tutto documentato dalle telecamere della zona.

L'uomo aveva camminato per ore riuscendo a raggiungere il comune di Trambileno, distante dieci chilometri, dove si trovava la sua casa. Lì si è barricato fino a quando, la mattina seguente, non sono arrivate le forze dell'ordine: il 92enne, affatto intenzionato ad aprire la porta e tornare nella struttura per anziani, ha minacciato ripetutamente di ferirsi con una sega elettrica. È stato necessario che i vigili del fuoco forzassero una finestra sul retro per introdursi in casa insieme ai carabinieri, "disarmare" l'anziano e calmarlo.