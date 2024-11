Treno guasto sull’Alta velocità Firenze-Bologna: oggi ritardi fino a 150 minuti

video suggerito

A causa del guasto di un treno fuori Firenze, sulla linea ferroviaria Alta velocità Firenze-Bologna venerdì mattina di ritardi sia per Trenitalia che per Italo. Pesantissimi rallentamenti con deviazioni di percorso e ritardi accumulati fino a 150 minuti.

A cura di Antonio Palma

Nuova giornata di disagi oggi per i viaggiatori della linea ferroviaria Alta velocità Firenze-Bologna. A causa del guasto di un treno in prossimità di S. Pellegrino, nei pressi della stazione di San Piero a Sieve, nella città metropolitana di Firenze, l’intero tratto ha subito pesantissimi rallentamenti con deviazioni di percorso ai convogli ferroviari e ritardi accumulati fino a 150 minuti sia per Trenitalia che per Italo.

Il guasto al treno segnalato intorno alle 7.30 di oggi, venerdì 15 novembre, sulla tratta in direzione nord verso Bologna. A causa dell’inconveniente tecnico, il convoglio ferroviario è rimasto fermo in linea per oltre tre ore con inevitabili ripercussioni sulla circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Per evitare il blocco della circolazione ferroviaria lungo l’importante e molto affollato tratto, diversi treni sono stati instradati sulla linea convenzionale più lenta con allungamento di percorso e tempi. Riardi e ripercussioni anche sui convogli Intercity. Il treno guasto è stato spostato solo intorno alle 10.30 quando la circolazione ferroviaria sul tratto dell’Alta velocità Firenze-Bologna ha iniziato a riprendersi gradualmente.

L’ultimo aggiornamento di Rete Ferroviaria Italiana, gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, indica che dalle 11 sulla linea Alta Velocità Firenze – Bologna la circolazione ferroviaria è tornata regolare ma con effetti importanti sulla mobilità ferroviaria per il precedente guasto al treno. Si registrano infatti rallentamenti fino a 60 minuti con punte di 150 per 28 treni Alta Velocità tra cui 14 instradati su linea convenzionale.

Trenitalia segnala che anche i treni Intercity hanno registrato ritardi e maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti. Tra i convogli maggiormente colpiti il Frecciarossa 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20) e Intercity Terni (5:05) – Milano Centrale (12:15).

Ad aggravare la situazione della mattinata di oggi anche un guasto alla linea alta Velocità Milano Bologna all’altezza di Livraga, in Lombardia, in direzione Bologna. In questo caso i treni Alta Velocità hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti. Almeno 15 treni interessati. Anche in questo caso situazione ripristinata alle 10 dopo l'intervento dei tecnici di RFI.