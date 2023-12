Tredicenne muore davanti ai compagni dopo l’ora di educazione fisica: aperta un’inchiesta La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta per far luce sulle cause della morte di un 13enne avvenuta nella mattinata di giovedì 21 dicembre in una scuola di San Costantino Calabro. Il ragazzino si è accasciato dopo l’ora di educazione fisica di fronte ai compagni. Sono stati loro ad allertare l’insegnante che ha chiamato i soccorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È stata aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per far luce sulle cause della morte di un 13enne avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 21 dicembre, a San Costantino Calabro, durante l'orario scolastico.

Il malore e la morte di fronte ai compagni

Secondo quanto è stato ricostruito, il ragazzino si è improvvisamente accasciato al suolo subito l'ora di educazione fisica ed è deceduto di fronte agli occhi terrorizzati dei compagni di classe.

L'arrivo dei soccorsi e l'avvio delle indagini

Sono stati proprio loro a dare l'allarme: i ragazzi hanno avvisato l'insegnante e sono subito scattati i soccorsi con l'intervento dei sanitari del 118. Purtroppo, ogni tentativo di rianimare il 13enne si è rivelato inutile.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Subito è stata informata della vicenda la Procura di Vibo Valentia che ha avviato le indagini.

L'amministrazione di San Costantino Calabro: "Domani chiusura di tutte le scuole in segno di lutto"

L'amministrazione comunale di San Costantino Calabro ha fatto sapere che il sindaco Nicola Derito ha stabilito per la giornata di domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale in segno di lutto. Sono state sospese anche le attività in programma nel periodo natalizio in segno di rispetto per la famiglia del tredicenne.

Inoltre, in un post pubblicato sulla sua pagina personale da Stefano Palmiro Scarcia, responsabile sport-spettacolo del Comune, si legge: "Annullato il capodanno in piazza. Noi come amministrazione comunale con a capo Nicola Derito siamo al fianco della famiglia per la loro perdita, ci sono cose inspiegabili che ognuno di noi non vorrebbe vivere mai. Abbiamo un altro angelo in cielo che vigila su di noi".